La politique: et si c’était important?

L’été bat son plein et chaque semaine, vous voyez de nouveaux collègues de travail qui débutent ou terminent leurs vacances.

Pendant ce temps, au grand désarroi de certains, le débat politique va tranquillement refaire surface à l’approche des élections fédérales qui auront lieu en octobre prochain.

Dans ce contexte, je suis curieux de savoir comment nos politiciens fédéraux réussiront à nous intéresser à cette campagne électorale.

Après tout, nos vies sont déjà assez complexes. Entre le travail, la famille et les amis, le temps que nous avons à consacrer à la politique est souvent limité…et parfois inexistant. Pour plusieurs, la politique est un mal nécessaire plutôt qu’un moyen de changer le monde.

On choisit la personne que l’on qualifie de «moins pire» plutôt que de «meilleure».

Mais pourquoi?

Il y a plusieurs causes qui ont mené à ce sentiment d’indifférence. On m’a déjà dit: «tu sais, la politique c’est une passion pour toi, mais pas pour moi» ou «je n’y connais rien là-dedans et je n’ai pas le temps de m’y intéresser. De toute façon, peu importe le parti, tout est pareil et rien ne change. »

Mais quand on y pense, les enjeux politiques au niveau fédéral n’ont pas besoin de nous passionner, mais il faut être conscient qu’ils nous touchent: que ce soit le niveau de taxes et d’impôts que vous payez, les infrastructures que vous utilisez ou l’impact positif ou négatif des accords commerciaux sur votre emploi.

Il est donc faux de prétendre qu’on n’y connait rien, parce que dans les faits, nous vivons plusieurs expériences au quotidien qui sont directement ou indirectement liées aux politiques adoptées par les gouvernements.

Je crois que notre intérêt pour la chose politique dépend, notamment, de trois facteurs :

1) l’enjeu;

2) le timing;

3) les porte-paroles.

Le cas Desjardins

La situation actuelle vécue par le Mouvement Desjardins est un bel exemple qui combine ces éléments. L’enjeu est celui de la protection de nos renseignements personnels. Le timing est lié au vol de ces renseignements auprès de 2,7 millions de membres particuliers et de 173 000 membres entreprises (je suis persuadé que vous connaissez au moins une personne qui vit cette situation).