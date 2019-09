«La mort des étoiles»: comme si c'était le dernier album des sœurs Boulay

Ne vous inquiétez pas, vous allez très bien reconnaître les Boulay sur ce nouveau disque, qui paraît aujourd’hui . Leurs harmonies de voix sont toujours aussi magnifiques et touchantes. Mais les arrangements de cordes et de cuivres qui ponctuent une bonne poignée de chansons ajoutent aux frissons. Et les textes, toujours aussi poétiques, abordent un peu moins leurs histoires de cœur, pour laisser place à d’autres préoccupations, comme le sort de la planète, par exemple.

Quatre ans se sont écoulés depuis leur dernier album. Et pourtant, en écoutant La mort des étoiles, on a presque l’impression de découvrir de nouvelles sœurs Boulay , comme si plus d’une décennie avait passé. Le duo avoue être «un peu sorti de [son] nombril» pour s’attaquer à plus grand. Et ça donne un opus... grandiose.

«Vous étiez jeunes avant nous Votre feu a tout brûlé Vous étiez frondeurs et fous Mais vos coeurs ont oublié Restent les braises entre nous Nous ne ferons un brasier C’est notre tour de briller Non ça ne va pas changer»

En ce sens, Nous après nous, La mort des étoiles, pièce éponyme de l’album, et La fatigue du nombre sont assez évocatrices. On pourrait presque croire que le refrain de cette dernière s’adresse à certains chroniqueurs qui se moquent de la jeune Greta Thunberg ...

«Le fait d’avoir des enfants, ça change ta perspective sur le monde, confie Mélanie. Je fais beaucoup plus d’éco-anxiété depuis que mon fils est là, parce qu’il faut qu’on trouve des solutions pour lui, pour toute cette génération-là, qui n’est pas responsable du monde dans lequel elle se trouve. Mais on leur laisse un peu la responsabilité, finalement, de trouver les solutions. Et moi, j’aimerais ça faire partie des solutions aussi.»

«Pendant ma période solo, j’ai été énormément confrontée, je trouvais ça super difficile, confie Stéphanie. Je faisais beaucoup d’anxiété, j’avais de la misère à monter sur scène.»

«Je me rendais compte à quel point j’étais plus confortable quand Mel était là, ajoute-t-elle. Je me sens plus backée, je sens que mes forces sont mieux utilisées et que mes faiblesses sont moins apparentes.»

Sa sœur cadette trépignait aussi de son côté.

«Je voyais Steph qui faisait son album solo pis j’étais pas jalouse... mais j’avais hâte, renchérit Mélanie. J’avais hâte de recommencer à écrire, de retourner sur scène.»

Évidemment, la vie de chanteuse en tournée n’est pas toujours facile à combiner avec celle de maman... mais elle a aussi ses avantages, puisque quand elle n’est pas en spectacle, la jeune femme de 29 ans reste maître de son horaire.

Sa grande sœur de 32 ans découvre elle aussi la vie de famille. Elle est maintenant la belle-maman de deux jeunes filles, et s’apprête à déménager à la campagne. C’est donc peut-être une sorte de sérénité, malgré toutes les angoisses, tous les questionnements, qu’on ressent sur ce nouvel album très chargé.

Un rêve arrivé à point

Les deux sœurs avouent que cet album orchestral était un peu un rêve pour elles, mais qu’elle n’auraient pas pu le réaliser avant.

«Avant, on voulait tout mener de front, tout contrôler, être presque toutes seules sur scène, qu’il n’y ait pas beaucoup d’arrangements, que ce soit très épuré, qu’on soit vraiment à l’avant», explique Stéphanie.

«Il y avait comme un désir de laisser une empreinte sonore, complète Mélanie. Les soeurs Boulay, c’est ça: deux guitares, deux voix. C’est ça le son, c’est très précis. Et là, plus tu apprends à faire confiance à ce que tu es... Plus tu es capable d’ouvrir vers l’extérieur.»

«En fait, c’est qu’on a trouvé des gens avec qui on a envie de le faire», résume Stéphanie.

Et on peut dire qu’elles se sont bien entourées, les sœurs: Marie-Pierre Arthur, Joseph Marchand, Alex McMahon et Antoine Gratton sont quelques-uns des musiciens qui laissent leur marque sur La mort des étoiles.

Ça donne donc un album abouti, plus que les deux premiers, admettent les sœurs. Elles ont encore l’énergie de Shooters de fort et la douceur de Mappemonde, mais on les sent plus solides que jamais, les Boulay.

«Et notre public vieillit en même temps que nous, constate avec le sourire Stéphanie. Oui, il y a des nouveaux fans, mais le public qui a commencé à nous suivre à 20 ans, il y en a qui sont encore là à 30 ans, comme nous... Et c’est parfait qu’on évolue ensemble.»

La mort des étoiles est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes.