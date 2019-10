«La Maison Bleue»: Anne-Marie Cadieux, future première dame du Québec

Dire que nous avons hâte à la diffusion de La Maison Bleue relève de l’euphémisme tant la série de Daniel Savoie et de Ricardo Trogi semble prometteuse dans tout ce qu’elle a d’atypique, de loufoque et de grinçant. Les premières images présentent un Guy Nadon en président Hamelin et une Anne-Marie Cadieux en première dame de la république du Québec. Rencontre avec une femme de théâtre qui a un plaisir fou à jouer la comédie.

Le Québec, cette république

Une ancienne duchesse du carnaval un peu frivole qui se transforme en première dame du Québec : voilà le rôle que l’actrice Anne-Marie Cadieux a accepté de jouer dans la série fort attendue La Maison Bleue. Outre l’idée de base qu’elle a tout de suite trouvé géniale (ce qui se serait produit si le Oui l’avait emporté lors du dernier référendum et que le Québec était devenu un pays), ce sont les dialogues savoureux et le ton loufoque au possible qui l’ont charmée dès la première lecture de ce scénario.

L’envie de travailler avec le grand Guy Nadon aussi, qu’elle a croisé à maintes reprises sur les planches de théâtre et pour qui elle porte ce genre d’affection qui met complètement en confiance. Nadon qui fait un Président auquel on croit et avec qui elle a le plaisir de «former un couple atypique, mais crédible». Puis, le bonheur de se faire diriger pour la première fois par Ricardo Trogi, dont elle vante l’ouverture et l’efficacité.

«Ricardo est quelqu’un d’extraordinaire avec qui travailler, dit-elle. Il est toujours au maximum de sa forme, à la fois très prêt, mais très souple, ce qui est très rare. Il est très préparé, mais aussi ouvert à toutes les possibilités. Cela crée quelque chose de très vivant, de facile, de joyeux et de sérieux, qui laisse tout de même de la place à un peu d’improvisation.»

La comédienne salue cette façon qu’ont eue les créateurs de s’éloigner du réel en faisant du Québec une république et non un pays et en nommant à sa tête un président et non un premier ministre. Une «idée extraordinaire» doublée d’une épineuse question identitaire, alors que les personnages se trouvent, ironiquement, à vouloir réintégrer le Canada. Et que la propre fille du couple se révèle fédéraliste.

«Cela va peut-être être polarisé, répond-elle lorsqu’on lui demande comment elle envisage les réactions des téléspectateurs québécois. Peut-être que ça va être controversé, peut-être qu’il y a des gens qui vont aimer et d’autres moins… Car en même temps, on peut aussi traiter cette question de façon sérieuse, même si ce n’est pas ce qu’ont choisi de faire les créateurs. Il est certain que c’est un sujet qui est toujours d’actualité. On ne sait jamais, en fait, comment une série va être reçue.»

Du mascara qui coule à force de fous rires, Anne-Marie Cadieux affirme en avoir eu une tonne lors des lectures, des répétitions et du tournage de la série.

«Le défi est de rester vrai, poursuit-elle. Les situations sont tellement abracadabrantes, mais en même temps, elles se peuvent. La comédie est un défi, car tout est dans la réalisation, dans le dosage, dans les petits clins d’oeil et dans le rythme. Le tout doit par contre rester branché à une vérité quelconque, à un vrai rapport. Il y a toujours cette ligne fine. Puis, on y va et on espère que le public sera au rendez-vous.»

La fin de Trop

Parce que souvent, une porte se referme pour que puisse s’ouvrir une autre, la comédienne a récemment fait ses adieux à son personnage de Myriam Champagne dans la série Trop.

«Je pense que trois ans, c’est une bonne durée, explique-t-elle. Je crois que Marie-Andrée avait fait le tour de ce qu’elle avait envie de raconter. C’est le fun de s’en aller sur un high. Je pense que la série a été fort appréciée pour ses beaux dialogues, son traitement de la bipolarité et de la marginalité qui n’était pas habituel, ainsi que son ton comique, mais brillant.»

Heureuse de revenir dans la vie d’Isabelle (interprétée par Évelyne Brochu) alors que son personnage avait quitté le bureau à la fin de la saison précédente, elle avoue avoir eu beaucoup de plaisir à tourner avec le comédien François Létourneau, devenu son amoureux dans la série.

«Myriam Champagne est un personnage encore plus intense et encore plus tracé au crayon, ajoute-t-elle. C’est un personnage qui a du mordant que j’ai adoré interpréter.»

La Maison Bleue sera disponible en mars 2020, sur Ici Tou.tv Extra.

Anne-Marie Cadieux sera aussi de la pièce Soifs de Marie-Claire Blais, laquelle sera présentée à l’Espace Go dès le mois de janvier.