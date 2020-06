Une nouvelle série dédiée aux couples de «L'amour est dans le pré» à Canal Vie

Cet automne, Canal Vie vous propose de prendre des nouvelles de quelques couples qui se sont formés à la suite de leur rencontre dans le cadre de L’amour est dans le pré.

La très populaire émission de téléréalité animée par Marie-Ève Janvier peut évidemment se vanter d’avoir une feuille de route des plus enviables à cet égard, ayant réussi à former au fil des ans plusieurs unions qui ont su résister au passage du temps, et desquels sont nés plusieurs enfants.

Avec La famille est dans le pré, Canal Vie vous invite à vous immiscer de nouveau dans le quotidien d’anciens participants ayant marqué leur saison, afin de voir où en est leur histoire, comment ils arrivent à gérer les innombrables tâches qu’implique le quotidien sur une ferme tout en les conciliant avec les défis et les exigences de la vie de famille.

Parmi les couples et familles ayant déjà confirmé leur participation, nous comptons Jérôme Dion, Jessyca Bédard et leurs cinq enfants (saison 2), Luc Deschênes, Mélissa Privée et leurs quatre enfants (saison 3), Ludovic Villeneuve, Jennifer Lessard et leurs 3 enfants (saison 3), ainsi que Gabriel Picard et Clara Choquette (saison 5).

Cette première saison se déclinera en 10 épisodes de 30 minutes, lesquels seront tournés au cours de l’été.

La famille est dans le pré sera diffusée à compter du jeudi 8 octobre à 19h30, sur les ondes de Canal Vie.