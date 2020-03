On en sait un peu plus sur la deuxième saison de «La faille»

Alors que le tournage de la deuxième saison de La faille s’est amorcé cette semaine, on a appris quelques détails sur l’intrigue. Après Fermont, la sergente-détective Céline Trudeau (Isabel Richer) mènera son enquête à Québec – au Château Frontenac, plus précisément.

Elle enquêtera sur le meurtre d’un ex-ingénieur responsable de l’effondrement d’un viaduc qui a fait plusieurs victimes, a dévoilé Club illico, jeudi matin.

Les choses se compliqueront lorsque le père de Sophie (Maripier Morin), que Céline Trudeau n’a pas revu depuis 20 ans, deviendra un des suspects.

La deuxième saison, qui comportera neuf épisodes écrits par Frédéric Ouellet, aidé de Guillaume Vigneault (Demain des hommes), est toujours réalisée par Patrice Sauvé (Ça sent la coupe, Grande ourse).

Les abonnés de Club illico retrouveront, en plus d’Isabel Richer et de Maripier Morin, les comédiens Alexandre Landry, Benoît Gouin et David Savard. De nouveaux visages s’ajouteront également à la distribution, dont Naila Louïdort, Marie Bernier, Geneviève Boivin-Roussy, Jean Marchand, Émile Schneider, Romane Denis et Manuel Tadros.

Selon Club illico, la première saison de La faille avait atteint un record de visionnements dès le premier weekend pendant lequel elle avait été mise en ligne, en décembre dernier.

La deuxième saison, qui avait été confirmée avant même que la première soit mise en ligne, sera disponible sur Club illico l’hiver prochain.