La série «La faille» de retour sur Club illico

La première saison de la série québécoise La faille est de nouveau disponible sur Club illico, après avoir été retiré du service de diffusion après que l’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin eut créé une onde de choc dans la communauté artistique québécoise en alléguant avoir été victime d’agression sexuelle et de racisme de la part de Maripier Morin.

La plupart des projets auxquels avait pris part l’animatrice et comédienne ont également été retirés des différentes plateformes de diffusion. Maripier Morin a perdu du même souffle d’importants contrats avec les entreprises Blush Lingerie, Bon Look, Buick, Marché GoodFood, et Bell Média.

Le retrait de la série La faille avait été particulièrement critiqué par le public et le milieu artistique.

«Les équipes qui travaillent d’arrache-pied sur nos séries et nos films, et leur public, ne doivent pas subir de tels abandons pour les agissements d’un seul individu», pouvait-on lire, notamment, dans un communiqué signé conjointement par l’AQTIS, l’ARRQ et la SARTEC.

Une décision qui, selon ces associations professionnelles, pénalisait «non seulement le public, mais toutes les personnes impliquées dans la création, la production et leur diffusion».

Au moment de sa sortie, en décembre 2019, La faille avait enregistré un record de visionnements lors de son premier week-end sur Club illico.