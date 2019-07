La droite chrétienne américaine cherche (aussi) à s’implanter au Canada

LARS HAGBERG via Getty Images «Andrew Scheer est actuellement dans une meilleure posture que Stephen Harper.»

La bataille qui fait maintenant rage dans plusieurs états américains concernant les droits reproductifs des femmes est le résultat direct des efforts de la droite chrétienne pour imposer ses valeurs religieuses dans les sphères de la famille et de la politique. La polarisation autour de l’avortement aux États-Unis est à un niveau tel que certains des dirigeants de ces groupes religieux intégristes nourrissent l’idée de l’avènement prochain d’une seconde guerre civile américaine! Il ne faut pas penser que certains des débats générés par la droite chrétienne aux États-Unis n’auront pas d’incidences au Canada. En effet, la sortie récente du film « Unplanned » montre bien que cette coalition politico-religieuse « cherche à changer » les mentalités même au Canada. C’est pourquoi il importe de prendre garde au combat que se livrent certains lobbies anti-avortement au pays. Des groupes tels Campaign Life Coalition (avec ses 200 000 membres) et RightNow travaillent d’arrache-pied à faire élire des candidats pro-vie. Ils ont gagné leur pari en soutenant les candidatures des partis conservateurs provinciaux de l’Ontario et de l’Alberta.

Sarinya Pinngam / EyeEm via Getty Images Certains débats générés par la droite chrétienne aux États-Unis auront des incidences au Canada.

Adam Glanzman via Getty Images La droite se fédère autour de causes communes telles que l’activisme anti-avortement.

Cette coalition se fédère autour de causes communes telles que l’activisme anti-avortement, l’opposition aux droits des personnes LGBTQ et des cours d’éducation sexuelle, la promotion de la prière à l’école et de l’enseignement du créationnisme (ou du dessein intelligent), la lutte contre l’euthanasie, et la sauvegarde de la liberté religieuse. L’ordre du jour de la droite chrétienne se résume essentiellement à ceci : l’idée d’un nationalisme chrétien où l’établissement des « valeurs » judéo-chrétiennes est le fondement de la loi du pays. Pour accomplir ses objectifs, la droite chrétienne adopte une stratégie que l’on appelle « dominioniste », où les chrétiens sont appelés à exercer le pouvoir et à dominer le monde, selon leur interprétation d’une citation du livre de la Genèse (1,26-28). La représentation la plus commune de cette tactique est celle de la conquête des sept montagnes ou sphères de la culture (Seven Mountains Mandate ou Seven Moulders of Culture), en vue d’opérer la transformation sociale voulue. Ils visent donc à « changer les mentalités » et la société en influençant les sphères de la religion, de l’éducation, de l’économie, de la politique, des arts, des médias et de la famille. Mais pourquoi vouloir « changer les mentalités » et transformer la société? C’est afin de réaliser l’établissement du Royaume de Dieu sur terre; c’est de vivre l’expérience de la prière du Notre Père : « Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur LA TERRE comme au ciel » (Mathieu 6,10). Des appuis à Andrew Sheer Ce projet sociopolitique nécessite la mobilisation des gens appartenant à des groupes ralliés aux causes de la droite chrétienne. Par exemple, les groupes dominionistes de tendance charismatique réussissent une telle mobilisation en formant ce qu’ils appellent des « apôtres au travail »; des gens qui ont pour objectif de pénétrer les sept sphères de la culture en vue d’effectuer le changement escompté.

Icon Sportswire via Getty Images «Cette coalition politico-religieuse « cherche à changer » les mentalités même au Canada.»