La Cuvée: à la découverte des alcools d'ici

Microbrasseurs, distillateurs, vignerons et chefs québécois, tous réunis, vous attendent dans Griffintown du 27 au 29 février à l’occasion de La Cuvée pour vous faire découvrir leurs plus récents produits dans une ambiance de fête. Voilà une bonne raison de sortir affronter les bancs de neige de Montréal.

Entre quelques déhanchées d’artistes burlesques et sur fond de musique soul, garage, et rock ‘n’ roll façon fifties les visiteurs pourront notamment goûter à la fameuse Cuvée Vidal de la brasserie Trois Mousquetaires, mais aussi aux nouveautés de la Gueuzerie belge Tilquin, de la brasserie Le Prospecteur, aux pastry stouts Brewskey ainsi qu’aux vins natures et bios proposés par le Vinologue.

Parmi les nouveaux exposants, on note Messorem Bracitorium, Microbrasserie 4 origines, Ras l’bock, Benelux et Les spiritueux Ungava.

Et il faut absolument se tremper les lèvres dans la bière officielle de La Cuvée 2020 : une IPA bien houblonnée, fermentée avec des levures sauvages et des rayons de chêne ayant trempé dans du vin jaune.

Les amoureux de gin auront une soirée entièrement consacrée à eux : le jeudi Gin-Gin. Pour en profiter au max, on se procure un passeport à 25$, ce qui nous permet de goûter à six cocktails minutieusement préparés par les six distilleries participantes (Ungava, Wabasso, Menaud, Distillerie du St-Laurent et BleuRoyal Gin).