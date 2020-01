La course à la direction du Parti conservateur débutera lundi

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Andrew Scheer (photo d'archives)

La course à la direction du Parti conservateur débutera officiellement lundi.

Le parti a maintenant établi et publié les règles de cette course, qui incluent des frais d’inscription non remboursables de 200 000 $.

Les candidats à la direction auront également besoin de 3000 signatures d’appuis de la part des membres du parti.

Les candidats ont jusqu’au 27 février pour s’inscrire et auront jusqu’au 25 mars pour répondre aux exigences afin d’être entièrement approuvés.

La course au leadership a commencé officieusement à la mi-décembre, lorsque l’actuel chef Andrew Scheer a annoncé qu’il démissionnerait dès que son remplaçant aurait été choisi.

Les membres du parti éliront leur nouveau chef le 27 juin lors d’un congrès à Toronto.

Voici, par ordre alphabétique, la liste de ceux qui sont pressentis pour rejoindre la course ou qui ont manifesté de l’intérêt.

— Rona Ambrose: ancienne chef par intérim du Parti conservateur et députée d’une circonscription d’Edmonton.

— Bryan Brulotte: homme d’affaires et ancien candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de Chelsea au Québec.

— Jean Charest: ancien premier ministre libéral du Québec, ancien chef du Parti progressiste-conservateur et ex-ministre fédéral.

— Michael Chong: ancien ministre conservateur, actuel député de la circonscription de Wellington-Halton Hills en Ontario. Il a participé à la course de 2017.

— Gérard Deltell: actuel député conservateur de la circonscription de Louis-Saint-Laurent au Québec et ancien député provincial.

— Richard Décarie: aide politique sous l’ancien chef conservateur Stephen Harper alors qu’il était dans l’opposition. Il a aidé à diriger les opérations de Stephen Harper au Québec.

— Michelle Rempel Garner: actuelle députée conservatrice de la circonscription de Calgary Nose Hill.

— Marilyn Gladu: actuelle députée conservatrice de la circonscription de Sarnia-Lambton en Ontario.

— Vincent Guzzo: président des Cinémas Guzzo qui participe également à l’émission de télé-réalité Dragons ’Den.

— Rudy Husny: porte-parole du Parti conservateur.

— Peter MacKay: ancien ministre conservateur et député de longue date de la Nouvelle-Écosse. Il vit actuellement à Toronto.

— Erin O’Toole: ancien ministre conservateur et actuel député de la circonscription de Durham, dans la région de Toronto. Il a participé à la course de 2017.

— Pierre Poilièvre: ancien ministre conservateur et actuel député de la circonscription de Carleton dans la région d’Ottawa.

— Aron Seal: ex-conseiller de l’ancien premier ministre du Canada Stephen Harper.

À VOIR AUSSI: Andrew Scheer annonce qu’il va démissionner