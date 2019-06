La bienveillance à outrance, je n'en peux plus

Quand j’étais une ado mouton qui répétait sans cesse les mêmes expressions surfaites, mon père me les faisait répéter encore plus et en abusait lui-même jusqu’à ce que je n’en puisse plus de les entendre. Ça s’appelle user les mots il paraît. Hé bah avec le mot bienveillance, j’en suis là. Usé. Élimé. J’en peux plus de le voir sur utiliser à tout va. Ce mot est devenu un code de bonne conduite. Un guide à respecter en toutes circonstances et en tous temps.

Éducation bienveillante. Management bienveillant. Bienveillance dans le sport, avec les vieux à l’épicerie à 17h le lundi, sur la route avec ce con qui ne met jamais son clignotant, sur Facebook avec Kevin qui diffuse des fake news de tous les côtés.

Bienveillance les amis, c’est la réponse à tout

Sérieux mais changez de disque les gars. Arrêtons d’assimiler la bienveillance à une norme ou un mode de vie. À outrance, balancée à toutes les sauces, elle veut plus rien dire la bienveillance. Elle devient au mieux de la mièvrerie, au pire de la condescendance, teintée dans les deux cas d’une bonne dose d’hypocrisie.

Peut-on encore dire les choses sans édulcorer?

Difficile de nos jours de se fendre d’un avis spontané sans se prendre de suite un revers.

Il faut prendre le temps de réfléchir, se mettre à la place de l’autre en tenant compte de sa petite sensibilité, sa petite situation personnelle du moment, est-ce qu’il a bien dormi ou non, a-t-il fait caca ce matin et donc ce que je vais lui dire va-t-il faire mal à son petit coeur fragile?

Si oui, alors faudra édulcorer, diluer, polir et adoucir encore un peu pour surtout ne prendre aucun risque de blesser.