wundervisuals via Getty Images Kurbo, mise sur pied par WW, est une application de perte de poids destinée aux jeunes âgés entre 8 et 17 ans.

«Les études montrent qu’une gestion du poids basée sur le comportement ne cause pas de troubles alimentaires. En fait, cela fournit aux enfants des outils pour faire des choix alimentaires équilibrés et contrôler leur poids de manière saine», a ajouté WW.

Kurbo , mise sur pied par WW, est une application de perte de poids destinée aux jeunes âgés entre 8 et 17 ans. L’entreprise affirme que son objectif est de réduire l’obésité chez les enfants et d’encourager une alimentation saine, mais plusieurs opposants doutent de l’efficacité de l’application. Et, plus important encore, elle enseignera aux enfants des idées erronées sur le poids et la santé, croient-ils.

Suggestion that there should ever be a before and after weight change photograph of a child is horrifying. Weight gain during childhood and adolescence is intentional. If it does not happen, there is a medical problem at hand. #wakeupweightwatchers

Alors que l’application pour adultes inclut les calories et les quantités de protéines, de glucides et de gras contenues dans un aliment, Kurbo utilise plutôt un code de couleur basé sur celui des feux de circulation. Les aliments «verts» sont considérés comme «bons en tout temps»; alors qu’on devrait calculer les portions des «jaunes» et «s’arrêter pour réfléchir» avant de consommer «les rouges».

Bien que l’application ait été conçue pour encourager des habitudes saines, selon Lisa Rutledge, «elle causera exactement le contraire», en incitant les enfants à devenir «hyper vigilants» à propos de ce qu’ils mangent, à catégoriser les aliments comme bons ou mauvais et à relier le concept d’être en santé directement au corps et au poids.

«La suggestion de montrer des photos ″avant″ et ″⁣après″⁣ la perte de poids d’un enfant est horrible. La prise de poids durant l’enfance et l’adolescence est normale et souhaitée. Si elle ne survient pas, il y a un problème médical», a écrit sur Twitter cette diététicienne.

Le système des feux de circulation «est parmi les outils les plus efficaces et documentés pour aider les enfants et les adolescents à intégrer de saines habitudes alimentaires», a répondu WW au HuffPost Canada, ajoutant que cela s’appuie sur des recherches du Stanford’s Pediatric Weight Control Program. L’application offre également l’option d’un mentorat virtuel.

Pourquoi tant de personnes sont-elles craintives?

De nombreux experts ne croient toutefois pas que ce système de feux de circulation est un outil sain pour aider les enfants à réfléchir à la nourriture. Des organismes aidant les personnes avec des troubles alimentaires avancent que les régimes et les diètes sont souvent le point de départ de ces comportements problématiques.

Une étude réalisée en 2016 par l’American Academy of Pedatrics a démontré que les adolescents qui suivent une diète ne sont pas plus en santé. En fait, les diètes sont si inefficaces que les filles qui en ont suivi une en neuvième année (l’équivalent de la troisième secondaire) sont trois fois plus à risque d’être en surpoids, rendues en douzième année (cinquième secondaire) que celle qui n’en ont pas suivie. Et ce n’est pas tout: les adolescentes qui ont suivi un régime à un niveau «modéré» sont 5 fois plus à risque de développer un trouble alimentaire, alors que celles qui se restreignaient sévèrement sont, elles, 18 fois plus à risque.

«Notre corps ne peut pas être conditionné à manger moins», affirme Lisa Rutledge, soulignant que c’est pour cette raison que les diètes échouent lamentablement.

«Si on mange trop peu de calories, ce n’est pas soutenant, et on va éventuellement reprendre ce poids pour de nombreuses raisons psychologiques et physiologiques», ajoute-t-elle.

Au Canada, le Centre national d’information sur les troubles alimentaires a aussi condamné cette application, en écrivant sur Twitter que «les enfants méritent mieux que d’être culpabilisés sur leurs poids par des multinationales».