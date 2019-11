Fini les talons hauts pour Kristen Stewart?

Karwai Tang via Getty Images

Kristen Stewart est une star de plus en plus nature. Sur le tapis rouge du film Charlie’s Angels à Londres, la comédienne a fait parler d’elle en se débarrassant de ses chaussures à talons hauts. Ce n’est pas la première fois qu’elle agit ainsi.

Vêtue d’une robe couture signée Thom Browne, la star, très chic, a décidé de ne pas s’embarrasser. À cette question: pourquoi s’astreindre à porter des talons qui meurtrissent les pieds quand on peut porter des chaussures plates?

Et pourtant, rien ne semble avoir vraiment changé depuis. Il n’est toujours pas habituel ni entré dans les moeurs que les stars féminines se présentent à plat lors de galas ou sur des tapis rouges. Trop de pression?

Fermez lez yeux et pendant un court instant imaginez le tapis rouge des Oscars peuplé de chaussures plates et de course. Eh bien pourquoi pas?!