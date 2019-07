La Toyota Corolla 1997 de Korine Côté pourrait être à vous

La raison de ce don? La voiture n’est plus pratique pour les besoins familiaux de la nouvelle maman, qui a donné naissance à son premier enfant en janvier dernier.

«La valeur de revente étant d’un rire gras de concessionnaire, je ne voulais pas l’envoyer au rencard, elle roule encore très bien. Je voulais qu’elle serve à quelqu’un», explique-t-elle.

En plus des sièges qui ne se baissent plus, des serrures, des fenêtres et de l’air climatisé manuels, du petit sac de fromage en grains qui traîne sur le plancher depuis un an, l’heureux gagnant mettra également la main sur deux billets pour la première de Gros plan avec accès VIP.

«Comme ça, tu vas pouvoir voir du monde connu avec la gueule mauve pleine de vin en train de dire : Cet humoriste là, elle est dont bien surestimée.»

Vous avez jusqu’au lundi 22 juillet à minuit pour participer.

La première de Gros plan aura lieu le 22 octobre au Monument national, à Montréal.