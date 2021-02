Du kombucha sans sucre fait au Québec

Patrice Didier

Couper l’alcool et le sucre n’est pas nécessairement d’un ennui mortel. Les producteurs du kombucha artisanal Sencha, de Cowansville, l’ont prouvé en lançant deux saveurs originales «00» sans sucre qui volent la vedette aux alcools lors de nos festivités raisonnables.

Hibiscus-Framboise, bien acidulé et ultra fruité qui se boit d’un trait, puis le Grenade-Pamplemousse, qui nous transporte sous le soleil de Floride et dégourdit le palais avec une pointe d’amertume.

Tous deux ne donnent pas l’impression d’une eau aromatisée, mais bel et bien d’un kombucha marqué par une puissante effervescence, et une acidité bien équilibrée. À cause de l’absence du sucre, on goûte davantage le thé, ce qui n’est pas désagréable du tout.

«Ça prend du sucre pour la fermentation, mais certains buveurs de Kombucha préfèrent éliminer tous les sucres de leur alimentation. Pour eux, nous offrons maintenant une version sans sucre, qui est possible grâce à une fermentation prolongée», explique Olivier de Grosbois, cofondateur de Sencha et maître fermenteur.

«Nos autres kombuchas sont fermentés pendant six mois, c’est déjà moins de sucre que ce que contiennent d’autres Kombuchas, mais nous voulions pousser encore plus loin le procédé vers la perfection», poursuit-il.

Contrairement à plusieurs kombuchas sur le marché, ceux de Sencha ne contiennent pas de concentré. Juste des fruits biologiques entiers, du thé vert japonais Sencha et un ferment de rhodioloa. Toutes leurs boissons sont certifiées biologiques, sans OGM, ni additif. On sent un véritable respect du vivant.

Les deux saveurs sans sucre sont disponibles dans les formats 300ml et 750 ml, dans plus de 350 points de vente à travers le Québec, notamment dans les supermarchés IGA et Métro. Pareil pour les six autres saveurs sucrées de la maison.

Si ce n’est pas fait, il faut absolument goûter à leur «Obsession bleuet» puis «Explosion citron», nos petits chouchous dans les mocktails.