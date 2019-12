Des pompiers sont tombés sur un koala assoiffé alors qu’ils combattaient les feux de brousse à Cudlee Creek, dans le sud de l’Australie, ce dimanche 22 décembre.

L’un des pompiers a donné de l’eau à l’animal, vidant deux petites bouteilles, comme le montre la vidéo en tête d’article. Le koala s’est ensuite réfugié dans une brousse épargnée des feux.

Les incendies qui ravagent l’Australie depuis le mois de septembre inquiètent tout particulièrement le pays au sujet de sa faune, dont l’habitat est détruit et les conditions de survie s’amenuisent, avec un accès à l’eau de plus en plus restreint.

Le koala Lewis, euthanasié pour ses brûlures quelques jours après avoir été évacué des flammes en novembre dernier, avait ému le monde entier sur la condition des animaux victimes des incendies en Australie.

La chaleur torride s’est atténuée dans le pays ce lundi 23 décembre, soulageant les feux de brousse qui ont détruit plus de 3,7 millions d’hectares dans cinq États, tuant une dizaine de personnes. Les pompiers se préparent tout de même à une aggravation des incendies après Noël.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

