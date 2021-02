La nièce de Lady Diana, magnifique égérie de Dolce & Gabbana

La nièce de Lady Diana, Kitty Spencer, est la nouvelle et magnifique égérie de Dolce & Gabbana. La jeune femme de 30 ans connaît bien la marque puisqu’elle a défilé pour la maison de couture italienne dès 2017. Lady Kitty Spencer, mannequin et aristocrate britannique, est l’aînée des enfants de Charles Spencer, frère de Lady Di, et nièce de Diana, princesse de Galles. Sa mère, Victoria Lockwood, fut elle aussi mannequin.