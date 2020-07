Khate Lessard annonce ses fiançailles

Khate Lessard a annoncé ses fiançailles avec son conjoint des derniers mois, Fabrice Gagnon Mckenzie, ce mardi 21 juillet, par l’entremise de son compte Instagram.

L’ex-candidate d’Occupation Double Afrique du Sud a partagé un joli cliché sur lequel le couple apparaît tout sourire, mettant bien en évidence la bague que porte désormais fièrement Fabrice à l’annulaire de sa main gauche.

«Il a dit oui! J’ai fait la grande demande aujourd’hui. Je me suis mise à genoux et j’ai fondu en larmes. C’est tellement stressant demander à quelqu’un d’être à tes côtés pour toujours. Clairement, j’avais besoin d’un homme comme lui pour traverser obstacles par-dessus obstacles. Je l’aime et il est mien», a déclaré la principale intéressée.

Le mois dernier, la jeune femme a lancé son premier livre, Khate - Simple et fabuleuse, dans lequel elle s’ouvre sur son parcours en offrant réflexions et témoignages sur la réalité d’une femme trans, et des membres de la communauté LGBTQ.