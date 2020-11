Khate Lessard célèbre le premier anniversaire de sa vaginoplastie

Khate Lessard a souligné à sa façon, ce mercredi, le premier anniversaire de sa vaginoplastie, opération qu’elle a subie le 25 novembre 2019.

Sur Instagram, la première candidate trans de l’histoire d’Occupation Double a partagé quelques clichés pris à la suite de cette délicate opération, en plus de partager un long texte s’imposant autant comme un cri de la victoire qu’un long soupir de soulagement.

Un long texte revenant sur cette première année d’une façon, disons, très détaillée.

«Bonne fête à ma noune!», lance-t-elle d’entrée de jeu.

«Ça fait aujourd’hui même un an que j’ai un vagin. J’ai presque de la misère à y croire. Une année de convalescence remplie de haut et de bas. Je me suis bâtonnée 365 jours, et environ 630 fois selon mes calculs. J’ai connu la vaginite, la vaginose bactérienne, l’infection urinaire, la granulation, et j’en passe», confie-t-elle, avant de poursuivre en énumérant tout ce qu’a impliqué ce grand changement.

«Je peux me vanter que, le 25 novembre 2019, je me suis coupée la crevette, j’ai recommencé à zéro and I f*cking did it!»

Khate Lessard poursuit en rendant hommage à son fiancé, Fabrice Gagnon Mckenzie, à ses amis et aux membres de sa famille pour leur aide et leur soutien durant les bons moments comme les plus difficiles.

Elle remercie également Julie Snyder, pour s’être assurée qu’elle ne manque de rien durant ce long processus.

«Je devais absolument célébrer le 1 an de ma vulvette, de mon p’tit pain naan, de ma moule, de ma pussynette, parce que c’est toute qu’un accomplissement», conclut-elle.