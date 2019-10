«Occupation Double Afrique du Sud»: Khate présente son amoureux

Julie Perreault via V

Khate Lessard était de passage à l’émission OD Extra, ce dimanche 27 octobre, et elle en a profité pour dévoiler quelques clichés de son amoureux, un dénommé Fabrice, qu’elle a rencontré dans son Abitibi natale l’été dernier.

La première femme trans de l’histoire d’Occupation Double a également partagé l’une desdites photos avec ses abonnés par l’entremise de son compte Instagram en revenant un peu sur leur parcours des derniers mois.

«J’ai connu cet homme l’été dernier dans mon p’tit coin de l’Abitibi. Une rencontre totalement inattendue! À ce moment-là, nos plans n’étaient pas du tout les mêmes, j’ai donc tenté ma chance à Occupation Double! Mais la vie fait bien les choses, et nous nous sommes retrouvés par la suite», a-t-elle déclaré.

«Je ne te cacherai pas que quand j’ai vu les garçons de la maison à OD, mon turn off, c’était parce que je les trouvais un peu trop machos et players. Je repensais au gars de l’été dernier en me disant : ″Câline, il était parfait celui-là″⁣», a-t-elle renchéri à OD Extra.

Occupation Double Afrique du Sud est diffusée du dimanche au jeudi à 18h30, sur les ondes de V.