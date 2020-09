Kevin Spacey de nouveau accusé pour agressions sexuelles

Le second plaignant, qui a préféré rester anonyme, serait un ancien élève de l’acteur de 61 ans. Ce dernier l’aurait invité dans son appartement où il l’aurait agressé sexuellement. Le jeune homme, alors âgé de 14 ans, aurait eu des relations sexuelles avec Kevin Spacey à d’autres reprises. Cependant, ce dernier aurait tenter de le sodomiser sans son consentement lors de leur dernière rencontre. Après quoi, l’adolescent se serait enfui.

Les deux hommes disent avoir été victimes de l’ancien héros de la série House of Cards dans les années 1980, indique le magazine . Parmi eux, Anthony Rapp. Le comédien avait déjà accusé en octobre 2017 Kevin Spacey de l’avoir agressé sexuellement en 1986 alors qu’il n’avait que quatorze ans.

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Kevin Spacey, 3 juin 2019

Plusieurs enquêtes en cours

Les poursuites judiciaires qui pèsent sur Kevin Spacey depuis août 2018 ont connu leur lot de rebondissements. En septembre 2018, l’une des plaintes pour une agression sexuelle remontant à 1992 a été refusée par le procureur de Los Angeles pour prescription.

Au mois d’octobre 2019, le procès mené contre l’acteur, là aussi pour agression sexuelle, a été abandonné. En cause, le décès du plaignant, un masseur californien qui accusait Kevin Spacey de l’avoir obligé à saisir par deux fois ses parties génitales lors d’une séance de massage en 2016.

Un autre abandon en faveur de Kevin Spacey a eu lieu en juillet 2019, le procureur de Nantucket, dans le Massachusetts, se voyant contraint d’abandonner les poursuites contre l’acteur. William Little, la présumée victime, avait invoqué le cinquième amendement lors de l’audience, déclarant que son téléphone contenant les preuves incriminant Kevin Spacey avait disparu.

Cependant, plusieurs enquêtes sont toujours en cours, notamment à Londres. En juillet 2019, Kevin Spacey a été entendu par la police de Scotland Yard dans le cadre de six affaires d’agression sexuelle survenues entre 2003 et 2013 alors qu’il était le directeur artistique du théâtre londonien Old Vic.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, ni Kevin Spacey ni ses avocats n’ont encore réagi aux nouvelles plaintes contre lui.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.