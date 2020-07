Dénonciations: l'agence Preste coupe les ponts avec Kevin Parent

«Nous adressons nos plus sincères pensées aux victimes qui témoignent depuis plusieurs jours et à celles qui restent emmurées dans le silence.»

«Les valeurs de respect et de tolérance sont inscrites dans l’ADN de Preste et sont non négociables. Nous condamnons sans réserve toute personne qui s’en éloignerait sous quelque forme que ce soit», peut-on lire dans un communiqué partagé par l’entremise du compte Twitter de l’agence .

Au même moment, Kevin Parent est revenu sur la controverse dont il fait l’objet par l’entremise d’une vidéo partagée sur sa page Facebook.

«Je sens qu’il y a une vague de cris pour la justice et je ne peux pas faire autrement qu’appuyer ce mouvement-là. J’ai fait bien des erreurs dans ma vie, j’ai dit et fait bien des niaiseries, et je les assume», a déclaré le principal intéressé.

«Il y a un gros ras de marée de prises de conscience [...] Ça dépasse moi et mon opinion et le goût de me défendre. Ce n’est pas ce que j’ai le goût de faire, j’ai le goût d’écouter, de comprendre, et d’être là.»

«Pour mes délinquances et mes inconduites, c’est sûr que dans le contexte que ça sort, c’est un peu free for all, mais j’assume et je sais que ça va être un bout rough les prochains temps, mais j’espère que ça va servir à quelque chose. Et si je fais partie des personnes dénoncées, si ça peut servir à faire avancer quelque chose, tant mieux, je suis pour ça», a-t-il renchéri avant de présenter ses excuses aux gens qu’il a pu offenser.

«Je vais payer mes dettes en temps et lieu, qu’on me dise comment.»