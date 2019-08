Alliances en vue à «Occupation Double Afrique du Sud»?

Qui dit nouvelle saison d’ Occupation Double , dit plusieurs merveilleuses semaines de commérages, de spéculations et même de «théories du complot» - gracieuseté, entre autres, du fameux « Café Gate » que nous ont offert Olivier et Pézie l’automne dernier.



Une autre facette que cherche visiblement à exploiter la production est la continuité, recrutant de nouveaux candidats parmi les connaissances des anciens.

Ce fut le cas, notamment, l’an dernier avec Pézie, l’ex de Sansdrick Lavoie, et c’est de nouveau le cas cette année avec Math et Khate.

Et ce n’est pas une mauvaise chose en soi, puisque cela assure une certaine continuité narrative et dramatique à l’émission, en plus de donner une foule de munitions à la production pour créer des revirements et brasser les cartes au besoin tout au long de la saison.