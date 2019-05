Ken Pereira sera candidat pour le Parti populaire de Maxime Bernier

Il a dit se retrouver dans «certaines valeurs» du PPC, et a dit vouloir défendre «l’intérêt des Québécois et des Canadiens, et en particulier la classe moyenne qui a été délaissée pendant des années».

«On essaye, pour des raisons écologiques, de dire... Nos énergies, nos pipelines, tout est poussé de côté, et qui paye là-dedans, c’est toujours la classe moyenne», a-t-il ajouté.

Le mécanicien industriel a dit aussi vouloir travailler pour la protection des «sonneurs d’alerte».

En 2013, Ken Pereira avait retenu l’attention avec ses révélations à la Commission Charbonneau sur la direction de la FTQ-Construction et les gens qui entouraient son ex-directeur général, Jocelyn Dupuis, et son ex-président, Jean Lavallée.

«Chaque personne peut faire une différence», a affirmé Ken Pereira lorsque questionné sur le fait que le Parti populaire en est encore à ses balbutiements. «Tout le monde me disait que j’allais me faire écraser, pis la vérité a sorti. Chaque individu peut faire une différence, et moi je pense qu’avec Maxime Bernier et son véhicule, on va pouvoir avancer.»