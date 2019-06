Quand les princes Disney laissent leur place à... Keanu Reeves

Les princes charmants des films Cendrillon, La Belle au bois dormant, Mulan, La petite sirène et Blanche-Neige et les sept nains (pour ne nommer que ceux-ci), ne sont évidemment pas de taille face à la chevelure et à la barbe parfaitement négligées de l’acteur américano-canadien.

Il faut dire que Keanu Reeves connaît une année faste, lui dont les films John Wick 3: Parabellum et Toy Story 4 sont présentement à l’affiche et cartonnent au box-office. Il nous a également offert un caméo mémorable dans la récente production Netflix Always Be My Maybe.

La star a aussi fait sensation au dernier E3 en confirmant sa participation au jeu vidéo Cyberpunk 2077, et a récemment entamé le tournage du film Bill & Ted Face the Music.