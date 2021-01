Kaytranada se retrouve sur la liste de lecture de l'investiture de Joe Biden

Parmi les autres chansons, on retrouve entre autres We Take Care of Our Own de Bruce Springsteen, Could You Be Loved de Bob Marley et The Wailers, Higher Love de Kygo et Whitney Houston, Find Your Way Back de Beyoncé, Levitating de Dua Lipa et Got To Give It Up de Marvin Gaye.

Kaytranada, qui est originaire de Saint-Hubert sur la Rive-Sud de Montréal, a reçu trois nominations en vue du prochain gala des Grammys, soit «meilleur artiste émergent», «meilleure performance, musique électronique/danse» pour la chanson 10% et «meilleur album, musique électronique/Danse» pour BUBBA, qu’il a lancé en décembre 2019.

Lors de cérémonie d’investiture de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Demi Lovato, Bruce Springsteen, John Legend, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi et les Foo Fighters offriront une performance musicale.