Dès les premières chansons, le Montréalais d’origine haïtienne a balancé son succès mondial 10% dont les rythmes sont accompagnés par la sublime voix de la chanteuse Kali Uchis. La vedette mondiale a un peu plus tard fait chanter la foule sur son refrain de Go DJ avant d’enchaîner des succès auxquels il a collaboré, au grand plaisir de la foule.



Visiblement heureux d’être sur scène, Kaytranada a su même faire danser les agents de sécurité. Comme la veille, le Quai Jacques-Cartier s’est transformé en énorme piste de danse d’un club à ciel ouvert. Encore une fois, les visiteurs du festival se sont surpassés dans leur accoutrement très festif et coloré, mais qui semblait tenir au chaud en cette magnifique soirée d’hiver.

Le Québécois de 27 ans a fait un petit clin d’oeil à son frère, le rappeur Lou Phelps, en balançant son excellent morceau Come Inside. La foule a réservé le plus gros de son énergie vers la fin du spectacle pour Lite Spots, qui se retrouve sur 99,9%, l’un des plus gros succès de la carrière de Kaytranada. La tête d’affiche de la soirée a aussi fait plaisir au public en faisant jouer Chances, chanson qui a récolté plus de 21 millions d’écoutes sur Spotifiy.

Bubba se prête très bien à un spectacle extérieur avec ses sons de batterie et de basse aux rythmes hip-hop et RnB qui le caractérisent. Les projections visuelles accompagnant la musique où l’on voyait (trop?) Kaytranada tantôt en gros plan, tantôt en train de marcher, se mariaient parfaitement aux rythmes des chansons pour proposer un univers où l’on semble plongé dans les pensées de l’artiste.