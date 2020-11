Le compositeur montréalais Kaytranada est trois fois finaliste pour les prix Grammy

Par ailleurs, Leonard Cohen est en nomination, à titre posthume, pour le meilleur album folk. Son fils Adam a composé des musiques sur les paroles de son père, décédé en novembre 2016, pour produire en novembre 2019 «Thanks for the Dance». Rufus Wainwright, de son côté, est finaliste pour le meilleur album vocal pop traditionnel, avec «Follow the Rules».

Le rappeur torontois Drake récolte trois nominations, dont deux pour «Laugh Now, Cry Later» — meilleure chanson rap et meilleure performance de rap mélodique.



Les chansons et les albums sortis entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 étaient admissibles cette année pour les Grammy. La 63e cérémonie annuelle sera diffusée le 31 janvier sur CBS et Citytv.

Beyoncé domine

C’est Beyoncé, avec notamment son hymne de la lutte afro-américaine «Black Parade», qui domine la liste des nominations, avec neuf. La chanson, qui a atteint le «Top 40» des palmarès pop, est notamment finaliste pour la meilleure chanson R&B et la meilleure performance R&B. Le film «Black Is King» de Beyoncé, qui mettait en lumière l’art, la musique, l’histoire et la mode des Noirs, est en lice pour le meilleur film musical, tandis que «Brown Skin Girl», une chanson dédiée aux femmes noires et métissées, est finaliste pour le meilleur vidéoclip.

Déjà lauréate de 24 prix Grammy, Beyoncé devient la deuxième artiste ayant accumulé le plus de nominations dans toute l’histoire des prix, avec 79 — à égalité avec Paul McCartney, qui est finaliste cette année dans la catégorie «Coffret/édition spéciale», pour sa réédition de l’album «Flaming Pie» de 1997.

La domination de Beyoncé cette année a été une surprise puisque la chanteuse n’a pas sorti de nouvel album. Parmi les autres surprises: The Weeknd a été complètement exclu malgré un album numéro un («After Hours»), plusieurs chansons à grands succès, dont «Blinding Lights», et le très convoité spectacle de la mi-temps au Super Bowl.

Par ailleurs, plusieurs nominations sont allées à Taylor Swift, Dua Lipa et Roddy Ricch, avec six chacun. Swift, dont les deux derniers albums n’avaient pas été finalistes pour l’album de l’année, est en compétition cette fois avec son album surprise «folklore». Si elle gagnait, elle deviendrait la première artiste à remporter trois fois le Grammy de l’album de l’année.