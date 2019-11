Katherine Levac écourte un spectacle en raison d'un malaise

L’humoriste Katherine Levac a dû écourter son spectacle à Shawinigan, mercredi soir.

Elle a expliqué dans une publication sur sa page Facebook qu’elle a quitté la scène en raison d’un malaise.

«J’avais super mal à la jambe à cause d’une blessure et j’étais malade. [...] À la fin du spectacle j’avais la petite patte qui tremblait à force de me tenir debout, j’ai eu une énorme crampe et je me sentais pas bien du tout. Ça m’a complètement déconcentrée et j’ai dû quitter la scène à cause d’un malaise», a-t-elle écrit.