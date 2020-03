Katherine Levac raconte sa première expérience éprouvante en télévision

L’humoriste a alors expliqué qu’elle avait éprouvé beaucoup de difficulté à s’adapter à la réalité de ce milieu où tout va toujours très vite, ne s’y sentant pas du tout à l’aise, n’arrivant pas à s’adapter au rythme ni à trouver ses repères.

«Ça s’était quand même mal passé. J’étais vraiment pas bonne. Je ne pense pas qu’à la télé je suis devenue tant meilleure que ça. Mais tu sais, des affaires comme : ″OK, tout le monde en première et après allez au CCM’, pour moi, CCM, c’est une marque de hockey, ce n’est pas ‘coiffure-costume-maquillage’», a-t-elle expliqué.

«J’avais eu, genre, 512$, et j’étais tellement contente! Je n’avais jamais gagné autant d’argent de ma vie, c’était la grosse affaire [...] Ce n’était pas la faute de Sophie [Lorain], j’étais juste pas bonne. J’étais vraiment pas bonne», a-t-elle conclu.

Même si elle demeure assez dure envers elle-même en ce qui a trait à ses performances télévisuelles, Katherine Levac aura persévéré, et finalement eu l’opportunité de vivre des expériences beaucoup plus stimulantes, enrichissantes, et surtout concluantes, par la suite sur les plateaux de SNL Québec et de Like-moi!.

Les enfants de la télé est diffusée le mercredi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.