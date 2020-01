Katherine Levac avait révélé sa pansexualité de façon assez audacieuse lors de son gala Carte blanche présenté dans le cadre du plus récent Festival Juste pour rire, en juillet dernier.

Six mois plus tard, l’humoriste et sa douce moitié, la jeune comédienne Karelle Tremblay, révélée dans l’excellent long métrage La disparition des lucioles de Sébastien Pilote, font la une de l’édition du mois de février 2020 du magazine Elle Québec.

Pour souligner le lancement de cette édition, dans laquelle les deux artistes «racontent leur histoire d’amour inévitable», Elle Québec a partagé, ce mercredi 15 janvier, une superbe vidéo des dessous de la séance photo dédiée au couple par l’entremise de son compte Instagram.

Le magazine sera en kiosque ce jeudi 16 janvier.