Katherine Levac revient sur l'impact de son coming out

«À ce moment-là, je le faisais pour plein de raisons ce numéro-là, aussi parce que je trouvais ça drôle. Mais je ne me doutais pas de l’impact, peut-être naïvement. Les messages reçus par la suite, ça n’a pas de bon sens. De bons messages, un impact positif. Vraiment. Et c’est rare que c’est presque juste positif», a-t-elle confié.

Pour la principale intéressée, c’est néanmoins son coming out effectué quelques mois plus tôt, en plein gala Juste pour rire, qui demeure le moment le plus significatif à ses yeux. Ce dont elle ne se doutait pas, toutefois, c’est à quel point la réponse du public face à cette affirmation de soi allait se révéler positive.

Katherine Levac a poursuivi en soulignant que ce qui avait surtout plu aux gens, c’est la façon dont elle a su aborder le sujet en demeurant fidèle à elle-même, en ne se confinant pas dans un case.

«J’ai parlé de ça en étant en mode, genre : ″Je sors avec une fille, et c’est bien relax″. Et c’est ça que les gens me disaient : ″C’est tellement inspirant le fait que tu n’en fasses pas un cas, que tu en parles de manière banale. Parce que pour moi, c’est extrêmement banal», a-t-elle expliqué.

«Je ne suis pas une fille qui aime être dans des cases [...] Quand tu me dis : ″Tu es gaie, tu es bisexuelle ou pansexuelle, ce sont des affaires que je ne comprends pas tant encore. Je suis comme je suis. J’aime les humains, pas mal tout le monde a une chance avec moi!»

«Si tu n’as jamais dit la phrase : ″Yo, le vibe est sick″, tu as une chance avec moi», a-t-elle conclu, illustrant son point de façon on ne peut plus claire et limpide.

