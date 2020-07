Katherine Levac animera «L'amour est dans le pré»

«Je suis extrêmement heureuse de ce nouveau mandat! Je suis une adepte de l’émission depuis ses débuts. Voir des histoires d’amour sincères se développer, s’attacher à des gens authentiques, c’est ce qui vient tous nous chercher dans L’amour est dans le pré. Je me retrouve dans ces personnes vraies au cœur vaillant. J’ai très hâte de les accompagner dans leur quête amoureuse et de pouvoir être là, avec eux. Je ne pouvais pas demander mieux comme premier rôle à l’animation d’une émission», a déclaré la nouvelle animatrice, par voie de communiqué.



Le 16 juin dernier, Marie-Ève Janvier annonçait qu’elle quittait L’amour est dans le pré après huit saisons pour prendre la barre de la nouvelle émission de variétés de TVA, À tour de rôles.

«Cette aventure m’aura marquée à jamais, étant déjà ma première vraie expérience télé à titre d’animatrice, la toute première fois où on me faisait confiance dans ce nouveau rôle dans ma vie de chanteuse, et puis la rencontre de dizaines et de dizaines de gens bons, vrais, honnêtes, passionnés, heureux, amoureux. Mais il est là, le moment de passer à autre chose, de relever de nouveaux défis, de se faire brasser les papillons dans le ventre, d’avoir l’impression de sauter dans le vide. Ce sentiment qui nous pousse à aller plus loin», avait-elle déclaré.

Le diffuseur a également confirmé que les huit célibataires potentiels de la prochaine saison deL’amour est dans le pré ont déjà été sélectionnés. Ils seront présentés au public au cours des prochaines semaines.

La neuvième saison de L’amour est dans le pré sera diffusée l’hiver prochain, sur les ondes de V.