Kanye West lance son album et son film «Jesus Is King»

INGLEWOOD, Calif. — Kanye West a dévoilé son film IMAX intitulé «Jesus Is King», dans lequel on peut voir une chorale gospel chanter au cratère Roden, dans le désert de l’Arizona. Il sera projeté dans les salles de cinéma à travers les États-Unis pendant une semaine, coïncidant avec la parution, vendredi, de l’album du même nom.

L’album est finalement arrivé en fin d’avant-midi sur les plateformes d’écoute en continu.

Kanye West avait présenté son film de 35 minutes à ses admirateurs lors d’un événement, mercredi, à Inglewood, en Californie, où il avait également tenu une séance d’écoute pour son très attendu neuvième album studio.

Le film est divisé en section avec six versets de la Bible. On y voit l’intérieur de l’immense oeuvre d’art de James Turrell au cratère Roden, alors que Kanye West et sa chorale interprètent des succès gospel et des versions modifiées de ses chansons.

Kanye West a annoncé, dans une entrevue pour Apple Music rendue publique jeudi, qu’il allait sortir un autre album autour de Noël.