La griffe montréalaise Kanuk célèbre ses 50 ans

La marque de vêtements d’extérieur montréalaise Kanuk célèbre son 50e anniversaire avec la collection Héritage, une série de quatre manteaux en édition limitée. Au programme: deux modèles pour hommes et deux pour femmes.

Depuis les années 1970, la conception de tous les modèles de la griffe - basée historiquement sur la rue Rachel de Montréal - s’inspire des éléments de la nature et sont conçus pour protéger des conditions climatiques les plus extrêmes. Des produits de chez nous adaptés à nos hivers rigoureux.

« Nous sommes ravis de revenir à l’héritage et au style culte de Kanuk pour célébrer son 50e anniversaire », a déclaré la co-directrice de la création de Kanuk, Annie Horth par voie de communiqué. « Le designer et moi avons été inspirés par les volumes généreux des manteaux qui sont depuis devenus la signature de la marque. Un souci extrême a été porté à tous les détails, du col montant avec l’emblématique hibou en évidence à l’intérieur aux poches biseautées et aux matériaux résistants composé de nylon Ripstop.