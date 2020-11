Kanevas : personnaliser son sac (presque) à l’infini

On pense parfois avoir trouvé le sac parfait, jusqu’au moment où on tombe sur un détail cliquant. Pourquoi avoir ajouté ce zipper, cette poche, cette couture, ou cet autre bidule, et dans cette couleur? Avec l’entreprise québécoise Kanevas , pas de mauvaise surprise. Vous être le propre designer de votre sac… ou presque.

Sur son site Internet, Kanevas propose divers modèles de base, plutôt intemporels, qu’on peut ensuite personnaliser. On choisit, entre autres, la dimension, les matières dont du cuir végane ou du cuir véritable, le rangement intérieur, les accessoires, mais également les couleurs de chaque section du sac. Si vous en voulez un multicolore, c’est faisable! Vous ne jurez que par le noir? C’est possible aussi.

Nouvelle expérience d’achat

Si on peut se procurer leurs créations chez un certain nombre de détaillants ou dans la seule boutique Kanevas située dans la ville de Québec, la marque invite d’abord les consommateurs à profiter de son outil de magasinage en ligne qui propose une expérience de personnalisation en réalité augmentée. Autrement dit, de son ordinateur ou de son appareil mobile, on peut voir le sac sous tous ses angles et suivre l’évolution de sa transformation.