Un débat plus courtois entre Kamala Harris et Mike Pence

Un ton nettement plus civil, beaucoup moins d’interruptions et même des compliments: le “débat des vice-présidents” opposant Mike Pence et Kamala Harris a offert mercredi une image contrastant radicalement avec la foire d’empoigne entre Donald Trump et Joe Biden la semaine précédente.

Certes, le vice-président républicain et la sénatrice démocrate se sont parfois coupé la parole dans leurs échanges, mais ils se sont aussi remerciés mutuellement et globalement écoutés.

“Je souhaite vous féliciter, comme je l’ai fait par téléphone, pour votre nomination historique”, a lancé M. Pence à la sénatrice de Californie, issue de l’immigration.

“Je respecte le fait que Joe Biden a consacré 47 ans de sa vie au service de l’Etat. Je respecte aussi votre carrière dans la fonction publique”, a ajouté le vice-président.

“Merci”, lui a répondu Mme Harris.

Quel contraste, pour ce débat tenu à Salt Lake City, avec celui organisé le 29 septembre dans la ville de Cleveland, durant lequel MM. Trump et Biden ont débattu dans une cacophonie de laquelle avaient même émergé quelques mots d’oiseau!

Harris et Pence s’affrontent sur la COVID-19

Mike Pence et Kamala Harris se sont affrontés mercredi sur la gestion de la COVID-19 dès l’ouverture de leur débat, aux enjeux décuplés par les interrogations sur l’âge et la forme de Donald Trump et Joe Biden.

“Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l’histoire de notre pays”, a lancé d’emblée la sénatrice démocrate de 55 ans, qui serait la première femme à devenir vice-présidente des Etats-Unis en cas de victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre.

“Le président Donald Trump a fait ce qu’aucun autre président américain n’a jamais fait”, a répondu Mike Pence, 61 ans, en mettant en avant notamment la décision de fermer les frontières avec la Chine au début de l’année. Il a accusé Mme Harris de “saper la confiance” des Américains dans un vaccin actuellement en préparation.

