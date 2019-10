OTTAWA — À une semaine du vote, les libéraux se retrouvent à attaquer à leur gauche tandis que les conservateurs brandissent la perspective d’une coalition libérale-néo-démocrate comme une menace. Et les néo-démocrates qui avaient évoqué cette possible coalition ne veulent plus en parler.

D’Alma, la réponse d’Yves-François Blanchet ne s’est pas fait attendre.

“Je rappelle à M. Trudeau (...), en 2008, c’est vous autres qui avez permis aux conservateurs (...) de couper dans les arts et la culture du Québec. Le Bloc a voté contre le budget. Les libéraux se sont abstenus”, a noté le chef bloquiste.

“L’objectif de M. Trudeau est très clair, c’est seulement de garder le pouvoir”, a estimé de son côté le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, en campagne à Vancouver.

La coalition

M. Trudeau a esquivé toutes les questions sur un possible gouvernement de coalition réunissant libéraux et néo-démocrates.

“Nous travaillons fort pour élire un gouvernement progressiste”, a-t-il répété à plusieurs reprises alors que les journalistes lui soumettaient la même question en plusieurs versions.

On a assisté au même exercice chez M. Singh. Plus question d’évoquer une possible coalition.

“Pour moi, ce n’est pas une question de coalition. (...) On a vu déjà ce que les conservateurs font, ils coupent les services et ça rend la vie plus difficile pour les gens. (...) Les libéraux, (...) ils flashent à gauche maintenant pendant la campagne électorale et (quand) ils sont au gouvernement, ils tournent à droite”, s’est contenté d’arguer le chef néo-démocrate, répétant qu’il fallait voter pour son parti.