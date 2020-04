Pas de retour à la normale avant un vaccin, dit Justin Trudeau

Se fiant aux scénarios préparés par l’Agence de la santé publique du Canada, le premier ministre Justin Trudeau a prêché, encore, la patience.

“On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l’été”, a noté Justin Trudeau à son point de presse jeudi avant-midi.

Comme la veille, Justin Trudeau a souligné que le retour complet à la normale ne sera pas possible avant un vaccin. Il pouvait maintenant se baser sur les scénarios publiés pour faire accepter la situation aux Canadiens limités dans leurs déplacements depuis des semaines.

“La normalité comme elle était avant ne pourra pas revenir tant qu’il n’y aura pas de vaccin, et ça, ça pourrait être dans un an, un an et demi; on ne le sait pas exactement”, a dit le premier ministre.

“Une fois cette première vague passée”, certaines activités seront permises, a-t-il rappelé à son point de presse jeudi avant-midi, comme il l’avait fait mercredi. Des mesures de restriction de mouvements seront alors imposées seulement dans les régions et aux moments où il y aura des “résurgences”.

Dans le meilleur des scénarios, et à condition que le Canada “maîtrise l’épidémie”, la COVID-19 ferait entre 11 000 et 44 000 morts au pays.

Dans ses calculs, entre 2,5 et 10 pour cent de la population canadienne aura été infectée pendant cette épidémie, à condition de poursuivre l’imposition de mesures strictes pour freiner la propagation du virus.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Justin Trudeau