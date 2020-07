UNIS: des questions sans réponses au lendemain de la comparution de Trudeau

OTTAWA — Au lendemain de sa comparution devant le comité des finances, le premier ministre Justin Trudeau a refusé de dire ce que la fonction publique a effectué comme vérifications diligentes à sa demande pour permettre à l’organisation UNIS d’administrer un programme de bénévolat pour les étudiants et nouveaux diplômés.

De passage dans les quartiers généraux de l’Agence de la santé publique du Canada, vendredi, le premier ministre a été bombardé de questions laissées sans réponses la veille.

Il a déclaré au comité, jeudi, avoir levé des drapeaux rouges sur l’octroi de ce contrat à UNIS le 8 mai en raison de ses liens familiaux avec l’organisme, mais a décidé de se rallier à la recommandation de la fonction publique, le 21 mai. Il a dit avoir obtenu l’assurance que l’organisation des frères Kielburger était la seule qui pouvait déployer le programme dans les temps voulus.

Il n’est toujours pas clair, cependant, quelles vérifications ont été faites par la fonction publique pendant ces deux semaines qui auraient rassuré le bureau du premier ministre. À la question d’une journaliste qui lui demandait «qu’est-ce qu’on a dit pour vous rassurer exactement?», M. Trudeau avait peu à offrir.

«On m’a assuré (...) qu’ils avaient effectivement revérifié, fait des suivis et ils étaient très, très confiants dans leur recommandation que c’était le seul organisme qui allait pouvoir livrer ce programme. Et, comme vous savez, je fais confiance à notre fonction publique extraordinaire qui a livré pendant cette pandémie des programmes jamais vus et extrêmement efficaces pour aider des millions de Canadiens de façon extrêmement flexible et créative», a-t-il dit.

M. Trudeau dit qu’il savait qu’il y aurait des questions au sujet des liens entre sa famille et UNIS, donc il voulait s’assurer «à 100 %» que la fonction publique allait confirmer qu’UNIS était la seule voie à suivre. «Pour moi, c’était la façon de compenser ou de contrer ces préoccupations politiques et de perception», a-t-il ajouté.

La décision de faire appel à UNIS a été ratifiée par le conseil des ministres le 22 mai. M. Trudeau et son ministre des Finances, Bill Morneau, qui ont tous deux des liens familiaux avec UNIS, ne se sont pas récusés. L’annonce d’une entente avec UNIS a été faite le 25 juin, mais elle a été de courte durée, puisque le gouvernement fédéral et UNIS ont annoncé le 3 juillet qu’elle ne tenait plus en raison de la controverse, alors naissante.