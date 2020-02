Justin Trudeau sous pression

OTTAWA — Les exigences concurrentes de la mise en valeur des ressources naturelles, de la protection de l’environnement et de la réconciliation avec les Autochtones semblent sur le point d’une collision frontale à la reprise des travaux au Parlement fédéral, mardi — avec en son centre le gouvernement minoritaire du premier ministre Justin Trudeau.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) demande au président de la Chambre des communes, Anthony Rota, un débat d’urgence sur les manifestations qui ont paralysé des pans du réseau ferroviaire du pays et interrompu la circulation sur des autoroutes et des ponts depuis plus d’une semaine.

Ces gestes de perturbation visent à appuyer les chefs héréditaires Wet’suwet’en qui s’opposent à un projet de gazoduc qui traverse le territoire de la Première Nation dans le nord de la Colombie-Britannique.

M. Trudeau fait face à un blocage d’une autre nature — de la part de ses propres députés libéraux d’arrière-ban — sur un autre projet énergétique.

Plusieurs députés libéraux font ouvertement campagne contre l’approbation du projet de mine de sables bitumineux Frontier de Teck Resources, en Alberta, qu’ils considèrent comme contraire à l’engagement de M. Trudeau de lutter contre les changements climatiques.

Le Cabinet doit décider d’ici la fin du mois s’il doit approuver le projet et risquer la colère de députés libéraux et d’électeurs préoccupés par les changements climatiques, ou y mettre un terme et risquer d’amener «l’aliénation de l’Ouest à un point d’ébullition», comme l’a dit le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney.