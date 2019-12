OTTAWA — Justin Trudeau veut moins se faire voir en 2020. Le premier ministre, qui a pris si souvent la pose lors de son premier mandat, estime que cette visibilité a fait ombrage aux réalisations de son gouvernement.

C’est le message qu’il a choisi de livrer à chacune des entrevues de fin d’année accordées ces derniers jours.

L’entrevue avec La Presse canadienne a eu lieu mercredi. Sa réflexion sur le sujet s’est alors présentée, bien rodée.

«Peut-être que si on réduit un petit peu l’intensité de cette image, les gens vont un peu plus remarquer qu’effectivement on est en train de faire de grandes choses pour eux», a-t-il offert.

«On a des adversaires qui disent tout le temps, “oh ce gouvernement n’est qu’image”, nous on le savait très bien qu’on n’était pas juste image, qu’on a fait d’énormes choses pour le pays», a-t-il affirmé.

Il en est ainsi venu à conclure qu’il devait lui-même être moins visible pour contrer l’impression «que s’il y a une image forte, c’est parce qu’il ne doit pas y avoir de la substance».