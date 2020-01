Justin Trudeau devra réussir des acrobaties en 2020

Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau aura non seulement à composer avec un Parlement divisé dans la nouvelle année, mais aussi avec les demandes des provinces qui pèsent lourd dans la balance.

Selon des experts consultés par La Presse canadienne, le travail de M. Trudeau en 2020 s’apparentera ni plus ni moins à des acrobaties pour tenter de satisfaire tout le monde.

Entre les conservateurs qui ont raflé les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan, le Bloc québécois qui brandit les besoins du Québec et le Nouveau Parti démocratique (NPD) qui tire à gauche, il faut maintenant ajouter les provinces qui forment un bloc uni sur certains enjeux.

«Ça va être une année d’équilibriste pour M. Trudeau entre à la fois les volontés autonomistes et plus conservatrices de certaines provinces et son programme interventionniste et plus onéreux, appuyé par le NPD, qui a un programme encore plus interventionniste. Alors ce ne sera pas simple», décrit Éric Montigny, professeur au département de science politique de l’Université Laval.

Bien conscient de cette problématique, le premier ministre Trudeau a nommé Chrystia Freeland comme vice-première ministre, mais l’a aussi chargée de négocier avec les provinces à titre de ministre des Affaires intergouvernementales.

Si, jusqu’ici, le courant semble passer entre les premiers ministres des provinces et Mme Freeland, le véritable test surviendra au moment de mettre en oeuvre certaines des promesses du gouvernement Trudeau.