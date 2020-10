Les gouvernements préparés pour la 2e vague, aux citoyens de faire leur part, dit Trudeau

Le gouvernement fédéral s’est bien préparé pour la seconde vague, selon Justin Trudeau, et c’est maintenant aux Canadiens “de faire leur part”.

“Pour préparer cette deuxième vague éventuelle, on a travaillé très fort avec les provinces au printemps pour augmenter l’équipement de protection individuelle”, a fait remarquer M. Trudeau lors d’une conférence de presse, lundi après-midi.

Citant “plus de deux milliards” d’articles d’équipement de protection achetés, en plus de ceux qui sont dorénavant produits au Canada, il a argué que cette “préoccupation qu’on avait dans la première vague, (...) on (l’)a moins dans la deuxième vague”.

“On travaille très fort ensemble (avec les provinces) pour minimiser l’impact de cette deuxième vague et maintenant que nous sommes en train de faire tout ça, c’est aussi aux Canadiens à travers le pays de faire leur part, de porter le masque, de garder leurs distances, (...) de ne pas se rassembler pour l’Action de grâce avec familles et amis”, a-t-il plaidé, une fois de plus.

Il a également cité l’application pour téléphone mobile comme outil efficace pour ralentir les infections du coronavirus.

Il s’est d’ailleurs réjoui de voir François Legault s’apprêter à annoncer que les Québécois auront accès à cette application qui envoie un avertissement lorsqu’on a été en contact avec une personne qui a la COVID-19.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Trudeau