La subvention salariale prolongée jusqu'à la fin août

Adrian Wyld/La Presse canadienne via AP

OTTAWA — Ottawa prend les grands moyens pour convaincre les employeurs d’utiliser la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi que la SSUC sera prolongée jusqu’à la fin du mois d’août et qu’il y aura des assouplissements pour que davantage d’employeurs y adhèrent.

“On doit s’assurer que ce programme continue d’aider les gens, qu’il encourage les employeurs à réembaucher leurs employés et à élargir leurs heures d’activités autant que possible”, a-t-il dit.

“Au cours du prochain mois, on va travailler avec les représentants des entreprises et des travailleurs pour effectuer des ajustements nécessaires”, a ajouté M. Trudeau.

La subvention salariale devait initialement prendre fin au début du mois de juin. Elle sera prolongée de 12 semaines, jusqu’au 29 août.

La SSUC n’est pas très populaire auprès des grandes entreprises.

En date du 11 mai, plus de 123 000 demandes avaient été traitées et approuvées par l’Agence du revenu du Canada et la majorité d’entre elles étaient pour des demandes de moins de 100 000 $.

Seules 13 demandes avaient été approuvées pour des salaires totalisant plus de 5 millions $.

Aide aux étudiants

C’est à partir de vendredi que les étudiants peuvent soumettre leur demande pour une prestation d’urgence de 1250 $ par mois ou 2000 $ s’ils sont handicapés ou ont des personnes à charge.

Comme pour la PCU, ils devraient recevoir les montants dans leur compte en dépôt direct quelques jours après leur demande.