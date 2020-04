Le premier ministre Justin Trudeau a évoqué un «assouplissement» des mesures de distanciation sociale cet été, moment auquel la première vague de COVID-19 pourrait se terminer.

«C’est possible qu’on puisse sortir de cette première vague cet été. Et à ce moment là on pourra parler d’assouplir les restrictions», a-t-il affirmé lors de son point de presse quotidien, vendredi.

En attendent le feu vert du Parlement pour le programme de subventions salariales de 73 milliards $, le premier ministre Justin Trudeau a aussi souligné une autre mesure qui devrait aider certaines entreprises à affronter la tempête.

M. Trudeau a attiré l’attention sur le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes.

Ce programme permettra d’offrir des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les organisations devront démontrer qu’elles ont versé de 50 000 $ à 1 million $ en salaires au total en 2019 pour y être admissibles.

Des institutions financières canadiennes ont commencé à offrir ces prêts jeudi. Le quart de chaque prêt n’aura pas à être remboursé si le solde du prêt est remboursé avant la fin de l’année 2022.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Justin Trudeau