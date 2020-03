COVID-19: «Rentrez à la maison et restez-y», affirme Justin Trudeau

«Eh bien, vous ne l’êtes pas. Assez, c’est assez. Rentrez à la maison et restez-y. C’est ce que nous devons tous faire», a-t-il affirmé lors de sa conférence de presse quotidienne.

«Nous avons tous vu les photos en ligne de gens qui se croient invincibles», a-t-il déploré alors qu’on constate encore des attroupements dans des parcs et des plages de Colombie-Britannique.

Un appel entre premiers ministres

Les premiers ministres du pays discuteront lundi soir de la possibilité de fermer les frontières entre provinces.

M. Trudeau a rappelé qu’il existe une Loi fédérale sur la mise en quarantaine qu’Ottawa peut déjà utiliser. Cette loi permet au gouvernement fédéral d’imposer des amendes et même des peines criminelles. Cependant, elle ne s’applique qu’à ceux qui entrent au pays et non pas à ceux qui se déplacent à l’intérieur des frontières canadiennes.

“Même pendant que nous faisons tout ça, avec tous les leviers des gouvernements et des règlements et des pouvoirs, fondamentalement, cela revient aux citoyens de faire des choix plus intelligents”, a-t-il expliqué, refusant de dire quelles mesures coercitives particulières son gouvernement pourrait prendre s’il s’armait de la Loi sur les mesures d’urgence.