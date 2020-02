OTTAWA — Justin Trudeau est revenu sur ses «choix stupides» de se peindre le visage en brun lors d’une célébration du Mois de l’histoire des Noirs lundi.

Des photos et une vidéo de Justin Trudeau portant du maquillage pour assombrir sa peau avaient fait surface lors de la campagne électorale de l’automne dernier, secouant l’équipe libérale et forçant le premier ministre à s’excuser longuement et à plusieurs reprises pour ses comportements. Il avait expliqué qu’il n’avait pas réalisé à l’époque à quel point arborer un «blackface» était offensant.

Lundi, Justin Trudeau a abordé cette situation embarrassante lors d’une séance de questions-réponses avec la journaliste-présentatrice Marci Ien lors d’une réception en soirée célébrant la communauté noire du Canada.

Il a déclaré que tous les Canadiens doivent cesser d’éviter les questions difficiles et examiner attentivement la discrimination systémique contre les Canadiens noirs.

«Pour moi, cette difficile autoréflexion est venue l’automne dernier lors de la campagne électorale, une réflexion sur les choix que j’ai faits il y a de nombreuses années et sur la façon dont cela a fait du tort aux gens aujourd’hui», a indiqué le premier ministre, reconnaissant qu’il avait fait «des choix vraiment stupides» qui peuvent entraîner des conséquences dont il ne se doutait pas à l’époque.