Le premier ministre Justin Trudeau arbore maintenant la barbe

Plus jeune, y compris lorsqu’il a été élu député pour la première fois, il a arboré une variété de moustaches, de barbiches ainsi que la barbe occasionnellement, ainsi que des cheveux plus longs et des coiffures plus rebelles. Des critiques se moquaient de lui de temps à autre en affirmant qu’il ressemblait à un pirate ou à un seigneur de la drogue.

Sa nouvelle barbe est soigneusement taillée et généreusement tachetée de gris. Cela semble correspondre à l’intention annoncée par M. Trudeau d’être plus discret et plus professionnel dans son deuxième mandat, en gardant l’accent sur des propositions très concrètes et en braquant les projecteurs sur ses ministres.