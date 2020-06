DIVERTISSEMENT

Justin Bieber répond aux accusations de viol

Deux jeunes femmes ont pris la parole sur Twitter, ce week-end, alléguant avoir été violées par le chanteur canadien Justin Bieber. Toutes deux ont décrit des incidents qui se seraient produits en 2014 et en 2015, à Houston, au Texas, et à New York, respectivement. La star s’est empressée de répondre à ces accusations, qu’il a qualifiées de «factuellement impossibles».