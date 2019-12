Justin Bieber lance une nouvelle série documentaire sur YouTube

Le chanteur a déclaré dans un communiqué que YouTube avait été le point de départ de sa carrière et l’endroit où il avait commencé à construire sa communauté de fans.

Il est l’artiste musical le plus populaire de la plateforme, avec 47,8 millions d’abonnés, et apparaît dans six vidéos cumulant plus d’un milliard de visionnements.

La semaine dernière, Justin Bieber a annoncé le lancement en 2020 d’un nouvel album, d’une tournée nord-américaine de 45 spectacles et du nouveau single Yummy, attendu le 3 janvier.

Sa tournée s’arrêtera à Québec le 3 septembre et à Montréal le 14 septembre.

